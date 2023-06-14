"Ни одной руины в Украине не останется": Зеленский о восстановлении страны

Детали

Президент Украины отметил, что в течение всей недели идет предметная подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая уже на следующей неделе состоится в Лондоне.

"Это будет весомое мероприятие, очень представительное, которое объединит и политические, и бизнес усилия ради восстановления нашей страны и нормальной жизни наших людей. Ключевой украинский принцип – простой и справедливый, а именно: ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим, и уже точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами нужно сделать, чтобы победить российскую агрессию и наше восстановление. Когда руины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. И это будет", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что готовясь к этой лондонской конференции, ежедневно проводятся длительные и глубокие подготовительные совещания с привлечением всех необходимых государственных институтов разного уровня.

"Делаем все, чтобы под наше видение, украинское видение – как и всегда, содержательное – был подготовлен и соответствующий уровень международных договоренностей", - подчеркнул Глава государства.

Напомним

Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласовали предоставление гарантии ЕС, которая позволит ЕИБ выделить Украине новые кредиты объемом 100 млн евро на быстрое восстановление.