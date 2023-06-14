"Жодної руїни в Україні не залишиться": Зеленський про відновлення країни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Жодної руїни в Україні не залишиться - все буде відбудовано та відновлено. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, передає УНН.
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Президент України зазначив, що протягом усього тижня йде предметна підготовка до Конференції з відновлення України, яка вже наступного тижня відбудеться в Лондоні.
"Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об’єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення нашої країни та нормального життя наших людей. Ключовий український принцип – простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо, і вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію й нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде", - наголосив Зеленський.
Він додав, що готуючись до цієї лондонської конференції, щодня проводяться тривалі й глибокі підготовчі наради із залученням всіх потрібних державних інституцій різного рівня.
"Робимо все, щоб під наше бачення, українське бачення – як і завжди, змістовне – був підготовлений і відповідний рівень міжнародних домовленостей", - підкреслив Глава держави.
Нагадаємо
Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) погодили надання гарантії ЄС, яка дасть змогу ЄІБ виділити Україні нові кредити обсягом 100 млн євро на швидке відновлення.