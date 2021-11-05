Никаких поручений СНБО относительно разработки графиков веерных отключений не было-Шмигаль

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 30684 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 64785 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 112542 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 106571 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 60771 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71782 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186155 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150374 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158128 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138563 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 12684 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17080 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15053 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 13924 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12206 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 112542 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 106571 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 85967 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98266 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128255 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4542 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

16:03 • 10238 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12238 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15087 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17113 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Никаких поручений СНБО относительно разработки графиков веерных отключений не было-Шмигаль

Киев • УНН

 • 16296 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Совет по нацбезопасности и обороне не давал никаких поручений относительно графиков веерных отключений. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству, передает Корреспондент УНН.

Никаких поручений СНБО относительно разработки графиков веерных отключений не было-Шмигаль

Цитата

“Никаких поручений СНБО по разработке каких-либо графиков веерных отключений не было, их нет”, — сказал Шмигаль.

Премьер-министр также отметил, что правительством приняты соответствующие решения о невозможности разорвать поставки газа и не поставлять газ для теплокоммунэнерго, для бюджетных учреждений, имеющих собственные котельные.

“То есть обеспечение газом непрерывное и его невозможно остановить, обеспечение теплом на сегодня лежит в сфере ответственности местного самоуправления. Фактически более чем в 97% общин, где это необходимо, отопительные сезоны начались. Там где температурные коэффициенты, особенно в южных областях, это позволяют не включать отдельных потребителей, органы местного самоуправления принимают эти решения, и они обоснованы на местном уровне”, — сказал Шмыгаль.

“Обеспечение энергией всех видов граждан Украины будет происходить бесперебойно в этом отопительном сезоне”, — добавил он.

Что было раньше

В октябре в “Киевтеплоэнерго” заявили, что подорожание газа и недостаточные запасы угля на теплоэлектростанциях могут привести к веерным отключениям электроэнергии.

В то же время в Минэнерго говорят, что в ноябре планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн тонн.

Дополнение

Перед стартом отопительного сезона участники энергорынка били тревогу: многие ТЭС останавливают свою работу, в стране катастрофически не хватает угля. Михаил Волынец, нардеп, председатель “Независимого профсоюза горняков Украины” еще в августе отмечал, что “запасов угля сейчас на складах 850 тысяч тонн, это критически мало. Нужно хотя бы 3 млн тонн”.

Не увеличилось этих запасов и с началом октября.

Проблемы с недостаточным количеством угля возникают не первый год. Даже в начале текущего года, властям приходилось оперативно искать новые поставки. Одна из ключевых причин почему так происходит — после начала блокады Донбасса в 2017 году потеряла стабильные поставки энергетического угля в необходимом объеме. А импорт существенно дорожает.

В экспертных кругах не исключают, что к вопросу могут “подключить” СНБО. Это отмечал недавно и Президент Владимир Зеленский. “Вопрос поставки угля, которого не хватает, это вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО”, — говорил Глава государства во время пресс-конференции в Трускавце.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,993.20
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,246.85
Ethereum
$1,596.03