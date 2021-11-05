Никаких поручений СНБО относительно разработки графиков веерных отключений не было-Шмигаль

Цитата

“Никаких поручений СНБО по разработке каких-либо графиков веерных отключений не было, их нет”, — сказал Шмигаль.

Премьер-министр также отметил, что правительством приняты соответствующие решения о невозможности разорвать поставки газа и не поставлять газ для теплокоммунэнерго, для бюджетных учреждений, имеющих собственные котельные.

“То есть обеспечение газом непрерывное и его невозможно остановить, обеспечение теплом на сегодня лежит в сфере ответственности местного самоуправления. Фактически более чем в 97% общин, где это необходимо, отопительные сезоны начались. Там где температурные коэффициенты, особенно в южных областях, это позволяют не включать отдельных потребителей, органы местного самоуправления принимают эти решения, и они обоснованы на местном уровне”, — сказал Шмыгаль.

“Обеспечение энергией всех видов граждан Украины будет происходить бесперебойно в этом отопительном сезоне”, — добавил он.

Что было раньше

В октябре в “Киевтеплоэнерго” заявили, что подорожание газа и недостаточные запасы угля на теплоэлектростанциях могут привести к веерным отключениям электроэнергии.

В то же время в Минэнерго говорят, что в ноябре планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн тонн.

Дополнение

Перед стартом отопительного сезона участники энергорынка били тревогу: многие ТЭС останавливают свою работу, в стране катастрофически не хватает угля. Михаил Волынец, нардеп, председатель “Независимого профсоюза горняков Украины” еще в августе отмечал, что “запасов угля сейчас на складах 850 тысяч тонн, это критически мало. Нужно хотя бы 3 млн тонн”.

Не увеличилось этих запасов и с началом октября.

Проблемы с недостаточным количеством угля возникают не первый год. Даже в начале текущего года, властям приходилось оперативно искать новые поставки. Одна из ключевых причин почему так происходит — после начала блокады Донбасса в 2017 году потеряла стабильные поставки энергетического угля в необходимом объеме. А импорт существенно дорожает.

В экспертных кругах не исключают, что к вопросу могут “подключить” СНБО. Это отмечал недавно и Президент Владимир Зеленский. “Вопрос поставки угля, которого не хватает, это вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО”, — говорил Глава государства во время пресс-конференции в Трускавце.