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Жодних доручень РНБО щодо розробки графіків віялових відключень не було - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Рада з нацбезпеки і оборони не давала жодних доручень щодо графіків віялових відключень. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

Жодних доручень РНБО щодо розробки графіків віялових відключень не було - Шмигаль

Цитата

“Жодних доручень РНБО щодо розробки будь-яких графіків віялових відключень не було, їх немає”, — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зазначив, що урядом прийняті відповідні рішення про неможливість розірвати постачання газу і не постачати газ для теплокомуненерго, для бюджетних установ, які мають власні котельні.

“Тобто забезпечення газом безперервне і його неможливо зупинити, забезпечення теплом на сьогодні лежить у сфері відповідальності місцевого самоврядування. Фактично більш ніж у 97% громад, де це необхідно, опалювальні сезони розпочались. Там де температурні коефіціенти, особливо у південних областях, це дозволяють не включати окремих споживачів, органи місцевого самоврядування приймають ці рішення, і вони обгрунтовані на місцевому рівні”, — сказав Шмигаль.

“Забезпечення енергією всіх видів громадян України буде відбуватись безперебійно цього опалювального сезону”, — додав він.

Що було раніше

У жовтні у “Київтеплоенерго” заявили, що подорожчання газу та недостатні запаси вугілля на теплоелектростанціях можуть призвести до віялових відключень електроенергії.

У той же час у Міненерго кажуть, що у листопаді планується збільшити постачання вітчизняного вугілля до 1,4 млн тонн.

Доповнення

Перед стартом опалювального сезону учасники енергоринку били на сполох: багато ТЕС зупиняють свою роботу, в країні катастрофічно не вистачає вугілля. Михайло Волинець, нардеп, голова “Незалежної профспілки гірників України” ще у серпні зазначав, що “запасів вугілля зараз на складах 850 тисяч тонн, це критично мало. Потрібно хоча б 3 млн тонн”.

Не побільшало цих запасів і з початком жовтня.

Проблеми з недостатньою кількістю вугілля виникають не перший рік. Навіть на початку поточного року, владі доводилося оперативно шукати нові поставки. Одна з ключових причин чому так відбувається — Україна після початку блокади Донбасу в 2017 році втратила стабільні поставки енергетичного вугілля в необхідному обсязі. А імпорт істотно дорожчає.

В експертних колах не виключають, що до питання можуть “підключити” РНБО. На цьому наголошував нещодавно і Президент Володимир Зеленський. “Питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також буде підійматися на засіданнях РНБО”, — говорив Глава держави під час пресконференції у Трускавці.

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