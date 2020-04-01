Ни одно из спиртовых госпредприятий не приватизировано - Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На сегодня Фонд государственного имущества Украины не принял никакого решения по приватизации предприятий спиртовой отрасли Украины. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Минэкономики.
"По состоянию на сегодня решений о приватизации предприятий спиртовой отрасли, что отнесены к сфере управления Минэкономики, государственным органом приватизации не принималось", - рассказали в Минэкономики.
И добавили, что единственным государственным органом в Украине, реализующим политику в сфере приватизации государственного имущества, является Фонд государственного имущества Украины.
Напомним, закон об отмене государственной спиртовой монополии и приватизации объектов ГП "Укрспирт" Президент Владимир Зеленский подписал еще 14 декабря прошлого года. Большинство экспертов тогда эту инициативу критиковали, подозревая наличие определенных договоренностей между властью и крупнейшими водочными производителями страны.
Именно алкогольных гигантов называли крупнейшими выгодоприобретателями от уничтожения государственного контроля в спиртовой отрасли.
Хотя последние еще тогда заявляли, что покупать государственные спиртзаводы намерений не имеют, а будут строить свои и получать лицензии на производство спирта.
Прогноз МЭРТ по доходам от приватизации объектов ГП сначала составлял 6-7 млрд грн, а впоследствии резко сократился до 2-3 млрд грн. Хотя и эти сниженные ожидания экономического эффекта от президентской "спиртовой инициативы" в Украинском институте будущего назвали нереалистичными и неосуществимыми.
Отметим, что сегодня, в период пандемии коронавируса, в Украине ощущается дефицит спиртосодержащих дезинфицирующих средств. А в аптеках цены на них уже выросли в разы.