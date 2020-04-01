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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97455 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Ни одно из спиртовых госпредприятий не приватизировано - Минэкономики

Ни одно из спиртовых госпредприятий не приватизировано - Минэкономики

Киев  •  УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На сегодня Фонд государственного имущества Украины не принял никакого решения по приватизации предприятий спиртовой отрасли Украины. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Минэкономики.

"По состоянию на сегодня решений о приватизации предприятий спиртовой отрасли, что отнесены к сфере управления Минэкономики, государственным органом приватизации не принималось", - рассказали в Минэкономики.

И добавили, что единственным государственным органом в Украине, реализующим политику в сфере приватизации государственного имущества, является Фонд государственного имущества Украины.

Напомним, закон об отмене государственной спиртовой монополии и приватизации объектов ГП "Укрспирт" Президент Владимир Зеленский подписал еще 14 декабря прошлого года. Большинство экспертов тогда эту инициативу критиковали, подозревая наличие определенных договоренностей между властью и крупнейшими водочными производителями страны.

Именно алкогольных гигантов называли крупнейшими выгодоприобретателями от уничтожения государственного контроля в спиртовой отрасли.

Хотя последние еще тогда заявляли, что покупать государственные спиртзаводы намерений не имеют, а будут строить свои и получать лицензии на производство спирта.

Прогноз МЭРТ по доходам от приватизации объектов ГП сначала составлял 6-7 млрд грн, а впоследствии резко сократился до 2-3 млрд грн. Хотя и эти сниженные ожидания экономического эффекта от президентской "спиртовой инициативы" в Украинском институте будущего назвали нереалистичными и неосуществимыми.

Отметим, что сегодня, в период пандемии коронавируса, в Украине ощущается дефицит спиртосодержащих дезинфицирующих средств. А в аптеках цены на них уже выросли в разы.

Украинские Национальные Новости

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