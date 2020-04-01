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Жодне зі спиртових держпідприємств не приватизоване – Мінекономіки

Жодне зі спиртових держпідприємств не приватизоване – Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. На сьогодні Фонд державного майна України не прийняв жодного рішення щодо приватизації підприємств спиртової галузі України. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

"Станом на сьогодні рішень про приватизацію підприємств спиртової галузі, що віднесені до сфери управління Мінекономіки, державним органом приватизації не приймалось", - розповіли у Мінекономіки.

І додали, що єдиним державним органом в Україні, що реалізує політику в сфері приватизації державного майна, є Фонд державного майна України.

Нагадаємо, закон про скасування державної спиртової монополії та приватизацію об’єктів ДП “Укрспирт” Президент Володимир Зеленський підписав ще 14 грудня минулого року. Більшість експертів тоді цю ініціативу критикували, підозрюючи наявності певних домовленостей між владою та найбільшими горілчаними виробниками країни. 

Саме алкогольних гігантів називали найбільшими вигодонабувачами від знищення державного контролю у спиртовій галузі.

Хоча останні ще тоді заявляли, що купувати державні спиртзаводи намірів не мають, а будуть будувати свої та отримувати ліцензії на виробництво спирту.

Прогноз МЕРТ стосовно доходів від приватизації об’єктів ДП спочатку становив 6-7 млрд грн, а згодом різко скоротився до 2-3 млрд грн. Хоча і ці знижені очікування економічного ефекту від президентської “спиртової ініціативи” в Українському інституті майбутнього назвали нереалістичними та нездійсненними.

Зауважимо, що сьогодні, в період пандемії коронавірусу, в Україні відчувається дефіцит спиртовмісних дезінфікуючих засобів. А в аптеках ціни на них уже зросли в рази.

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