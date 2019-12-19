Найгірші прогнози стосовно "спиртової" реформи Зеленського вже збуваються — Луценко про заяву Черняка

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Днями горілчаний бізнесмен Євгеній Черняк заявив, що не має наміру брати участь в приватизації державного підприємства “Укрспирт”. І така заява бізнесмена є свідченням того, що прогнози фахівців галузі щодо провалу “спиртової” реформи Президента України Володимира Зеленського вже збуваються. Про це у коментарі УНН розповів колишній народний депутат Ігор Луценко.