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Найгірші прогнози стосовно "спиртової" реформи Зеленського вже збуваються — Луценко про заяву Черняка

Найгірші прогнози стосовно "спиртової" реформи Зеленського вже збуваються — Луценко про заяву Черняка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Днями горілчаний бізнесмен Євгеній Черняк заявив, що не має наміру брати участь в приватизації державного підприємства “Укрспирт”. І така заява бізнесмена є свідченням того, що прогнози фахівців галузі щодо провалу “спиртової” реформи Президента України Володимира Зеленського вже збуваються. Про це у коментарі УНН розповів колишній народний депутат Ігор Луценко.

“Цей допис Черняка у Facebook показав, як збуваються найгірші прогнози фахівців галузі. Останні в один голос заявляли, що горілчані гіганти не купуватимуть старі заводи „Укрспирту“, а побудують свої, нові. По-перше тому, що дешевше збудувати підприємство з нуля, аніж модернізовувати застарілі заводи ДП. Ну і логістика — таким як Черняк простіше інвестувати у передове обладнання, яке буде у них під боком, аби спирт та алкогольні напої виробляти в одному місці”, — каже Луценко.

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У своєму Facebook Черняк заявив, що він стоїть у керма “спиртової” реформи. Мовляв, влада перейшла від слів до дії щодо приватизації “Укрспирту” після відповідного допису бізнесмена у соцмережі.

“Я погоджуюся із паном Черняком, що це виглядає дійсно як його реформа. Вочевидь тут його (Черняка — ред.) лобістський слід видно”, — зазначив з цього приводу Луценко.

Втім Черняк — не єдиний, хто виграє від реалізації президентського Закону про продаж активів “Укрспирту”, вважає політик.

“У Законі є норма, яка діє до 2024 року, і дозволяє імпортувати в Україну спирт. І це набагато простіше й дешевше, аніж будувати власні потужності і виробляти продукт тут. Ця норма — вона і стане драйвером під час реалізації Закону. Нею скористаються такі, як Чеботарьов, який має кілька спиртових заводів у Росії і Молдові. Питання в іншому — чи доцільно взагалі було вводити 1,5-річний мораторій на будівництво нових заводів, якщо цим займатися, можливо, ніхто й не буде. І навіщо, якщо протягом наступним чотирьох років українські кордони для імпортного спирту будуть взагалі відкриті”, — сказав Луценко.

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Нагадаємо, закон про скасування державної монополії на виробництво спирту Президент Володимир Зеленський підписав 14 грудня. Багато експертів задаються питанням, чому саме від Президента йшла така ініціатива, підозрюючи наявності певних домовленостей з цього питання з найбільшими горілчаними виробниками країни.

Саме алкогольних гігантів називають найбільшими вигодонабувачами від знищення державного контролю в спиртовій галузі.

При цьому, алкгольні бізнесмени інвестувати в підприємства “Укрспирту” не зацікавлені, а прагнуть отримати лише ліцензії на виробництво спирту, кажуть економісти.

Нагадаємо, що прогноз МЕРТ стосовно доходів від приватизації об’єктів ДП різко скоротився з 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хоча і ці знижені очікування економічного ефекту в Українському інституті майбутнього називають нереалістичними та нездійсненними.

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