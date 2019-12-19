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Худшие прогнозы относительно "спиртовой" реформы Зеленского уже сбываются - Луценко о заявлении Черняка

Худшие прогнозы относительно "спиртовой" реформы Зеленского уже сбываются - Луценко о заявлении Черняка

Киев  •  УНН

 • 20253 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На днях водочный бизнесмен Евгений Черняк заявил, что не намерен участвовать в приватизации государственного предприятия “Укрспирт”. И такое заявление бизнесмена является свидетельством того, что прогнозы специалистов отрасли о провале “спиртовой” реформы Президента Украины Владимира Зеленского уже сбываются. Об этом в комментарии УНН рассказал бывший народный депутат Игорь Луценко.

“Это сообщение Черняка в Facebook показало, как сбываются худшие прогнозы специалистов отрасли. Последние в один голос заявляли, что водочные гиганты не покупать старые заводы „Укрспирта“, а построят свои, новые. Во-первых потому, что дешевле построить предприятие с нуля, чем модернизировать устаревшие заводы ГП. Ну и логистика — таким как Черняк проще инвестировать в передовое оборудование, которое будет у них под боком, чтобы спирт и алкогольные напитки производить в одном месте”, — говорит Луценко.

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В своем Facebook Черняк заявил, что он стоит у руля “спиртовой” реформы. Мол, власть перешла от слов к действию по приватизации “Укрспирта” после соответствующего сообщению бизнесмена в соцсети.

“Я согласен с господином Черняком, что это выглядит действительно как его реформа. Очевидно здесь его (Черняка — ред.) лоббистский след видно”, — отметил по этому поводу Луценко.

Впрочем Черняк — не единственный, кто выиграет от реализации президентского Закона о продаже активов “Укрспирта”, считает политик.

“В Законе есть норма, которая действует до 2024 года, и позволяет импортировать в Украину спирт. И это гораздо проще и дешевле, чем строить собственные мощности и производить продукт здесь. Эта норма — она и станет драйвером при реализации Закона. Ею воспользуются такие как Чеботарев, который имеет несколько спиртовых заводов в России и Молдове. Вопрос в другом — целесообразно ли вообще было вводить 1,5-летний мораторий на строительство новых заводов, если этим заниматься, возможно, никто и не будет. И зачем, если в течение следующим четырех лет украинские границы для импортного спирта будут вообще открыты”, — сказал Луценко.

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Напомним, закон об отмене государственной монополии на производство спирта Президент Владимир Зеленский подписал 14 декабря. Многие эксперты задаются вопросом, почему именно от Президента шла такая инициатива, подозревая наличие определенных договоренностей по этому вопросу с крупнейшими водочными производителями страны.

Именно алкогольных гигантов называют крупнейшими выгодоприобретателями от уничтожения государственного контроля в спиртовой отрасли.

При этом, алкгольные бизнесмены инвестировать в предприятия “Укрспирт” не заинтересованы, а стремятся получить только лицензии на производство спирта, говорят экономисты.

Напомним, что прогноз МЭРТ по доходам от приватизации объектов ГП резко сократился с 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хотя и эти снижены ожидания экономического эффекта в Украинском институте будущего называют нереалистичными и неосуществимыми.

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