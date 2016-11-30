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Ни одно дело о нарушении избирательного законодательства не дошло до суда в Кировоградской области - ОПОРА

Киев • УНН

 • 7311 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ни одно дело о нарушении избирательного законодательства в Кировоградской области за период с 2014 года по 2016 год так и не дошло до суда. Об этом сегодня во время публичного обсуждения состояния расследования и привлечения к ответственности за преступления против избирательных прав граждан, совершенных в течение избирательного процесса на местных выборах 2015 года, сообщила представитель Гражданской сети ОПОРА в Кировоградской области Зоя Лебидь, передает корреспондент УНН.

Ни одно дело о нарушении избирательного законодательства не дошло до суда в Кировоградской области - ОПОРА

По ее словам, Кировоградская область характеризуется наименьшим количеством среди областей Украины зарегистрированных производств по ст. 157-160 УК в период с 2014 по 2016 годы. Так, начато 19 производств: 13 производств на внеочередных выборах народных депутатов 2015 года (12 производств закрыто, 1 направлено в суд) 6 - на очередных местных выборах 2015 года (4 производство закрыто, расследование двух продолжается).

Согласно информации ГУ НП в Кировоградской области расследования осуществлялись по следующим производствам: по ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права), по ст. 158 УК Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей).

Как отметила З.Лебидь, зачастую законом пренебрегали в сельской местности. Большинство этих людей безработные или пенсионеры, кроме того, среди них 4 учителя.

В ОПОРЕ предполагают, что ни одно производство так и не дойдет до суда, ведь, по наблюдениям представителей сети, если это не произошло в течение двух месяцев с момента открытия производства, вероятность того, что производство таки дойдет до суда, значительно уменьшается.

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