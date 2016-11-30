Жодна справа щодо порушення виборчого законодавства не дійшла до суду на Кіровоградщині - ОПОРА

За її словами, Кіровоградщина характеризується найменшою кількістю серед областей України зареєстрованих проваджень за ст. 157-160 КК у період з 2014 по 2016 роки. Так, розпочато 19 проваджень: 13 проваджень на позачергових виборах народних депутатів 2015 року (12 проваджень закрито, 1 надіслано до суду); 6 - на чергових місцевих виборах 2015 року (4 провадження закрито, розслідування двох триває).

Відповідно до інформації ГУ НП в області, на Кіровоградщині розслідування здійснювались за наступними провадженнями: за ст.157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права), за ст. 158 КК України (фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців).

Як зауважила З.Лебідь, найчастіше законом нехтували у сільській місцевості. Більшість цих людей безробітні або пенсіонери, крім того, серед них 4 вчителя.

В ОПОРІ припускають, що жодне провадження так і не дійде до суду, адже, за спостереженнями представників мережі, якщо це не сталося протягом двох місяців з моменту відкриття провадження, ймовірність того, що провадження таки дійде до суду, значно зменшується.