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ЖК Scandia продолжает знакомить с особенностями Скандинавских стран

ЖК Scandia продолжает знакомить с особенностями Скандинавских стран

Киев • УНН

 • 7079 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В очередном выпуске проекта "Архитектура скандинавских стран" команда ЖК Scandia рассказала об особенностях проживания в Исландии, передает УНН.

"Исландия - это маленькие, уютные разноцветные домики, футуристические церкви, ванны с термальной водой во дворе, почти полное отсутствие наружной рекламы и чистота везде. В первую ночь на острове мы как раз ночевали в одном из таких домов. В Исландии мы путешествовали на машине и, в основном, жили в палатке.

Проснувшись в Рейкьявике, мы обнаружили, что молоко для хлопьев закончилось, сели в машину и отправились в супермаркет: в шлепанцах и пижамах. Здесь всем абсолютно все равно, как ты выглядишь. Ты начинаешь чувствовать настоящую свободу (даже в такой мелочи, как выбор одежды).

Мы побывали на самой западной точке Европы - мысе Латрабьярг. Там нам удалось увидеть и даже погладить волшебных птиц пафинов (или тупиков). В Исландии есть даже частные острова, где эти птицы живут целыми колониями.

Также мы посетили второй по величине ледник в Европе. Изменения климата существенно на него повлияли: с каждым годом ледник все больше и больше отступает вглубь острова - таким образом сформировалось одно из природных чудес Исландии. Огромные айсберги откалываются от ледника и всплывают в Атлантический океан. Выглядит завораживающе - нам посчастливилось увидеть это собственными глазами. Волны приносят глыбы льда к берегу, и черный пляж усыпан льдами разных размеров.

И в завершение - маленький совет. За 2 недели, объехав всю страну, мы ни разу не воспользовались бумажными деньгами. Терминалы на каждом шагу, поэтому смело берите в путешествие банковские карточки", - рассказала путешественница Екатерина.

Напомним ЖК Scandia - это скандинавский городок семейного типа всего в 20 мин от центра Киева (Бровары Киевской обл) и один из крупнейших жилых комплексов Украины с собственной масштабной инфраструктурой.

"Мы разделяем философию жителей скандинавских стран, которая заключается в простоте, доступности, экологичности и качества. Качество жизни, качество продуктов, качество образования и безопасности", - отмечают в ЖК Scandia.

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