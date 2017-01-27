ЖК Scandia продолжает знакомить с особенностями Скандинавских стран

"Исландия - это маленькие, уютные разноцветные домики, футуристические церкви, ванны с термальной водой во дворе, почти полное отсутствие наружной рекламы и чистота везде. В первую ночь на острове мы как раз ночевали в одном из таких домов. В Исландии мы путешествовали на машине и, в основном, жили в палатке.

Проснувшись в Рейкьявике, мы обнаружили, что молоко для хлопьев закончилось, сели в машину и отправились в супермаркет: в шлепанцах и пижамах. Здесь всем абсолютно все равно, как ты выглядишь. Ты начинаешь чувствовать настоящую свободу (даже в такой мелочи, как выбор одежды).

Мы побывали на самой западной точке Европы - мысе Латрабьярг. Там нам удалось увидеть и даже погладить волшебных птиц пафинов (или тупиков). В Исландии есть даже частные острова, где эти птицы живут целыми колониями.

Также мы посетили второй по величине ледник в Европе. Изменения климата существенно на него повлияли: с каждым годом ледник все больше и больше отступает вглубь острова - таким образом сформировалось одно из природных чудес Исландии. Огромные айсберги откалываются от ледника и всплывают в Атлантический океан. Выглядит завораживающе - нам посчастливилось увидеть это собственными глазами. Волны приносят глыбы льда к берегу, и черный пляж усыпан льдами разных размеров.

И в завершение - маленький совет. За 2 недели, объехав всю страну, мы ни разу не воспользовались бумажными деньгами. Терминалы на каждом шагу, поэтому смело берите в путешествие банковские карточки", - рассказала путешественница Екатерина.

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