ЖК Scandia продовжує знайомити з особливостями Скандинавських країн

“Ісландія - це маленькі міста, затишні різнокольорові будиночки, футуристичні церкви, ванни з термальною водою у дворі, майже повна відсутність зовнішньої реклами і чистота всюди. В першу ніч на острові ми якраз ночували в одному з таких будинків. В Ісландії ми подорожували на машині і, в основному, жили в наметі.

Прокинувшись в Рейк'явіку, ми виявили, що молоко для пластівців закінчилося, сіли в машину і вирушили в супермаркет: в шльопанцях і піжамах. Тут всім абсолютно все одно, як ти виглядаєш. Ти починаєш відчувати справжню свободу (навіть в такій дрібниці, як вибір одягу).

Ми побували на самій західній точці Європи - мисі Латрабьярг. Там нам вдалося побачити і навіть погладити чарівних птахів пафінов (або тупиків). В Ісландії навіть є приватні острови, де ці птахи живуть цілими колоніями.

Також ми відвідали другий за величиною льодовик в Європі. Зміни клімату істотно на нього вплинули: з кожним роком льодовик все більше і більше відступає вглиб острова - таким чином сформувався один з природних чудес Ісландії. Величезні айсберги відколюються від льодовика і спливають в Атлантичний океан. Виглядає заворожуюче - нам пощастило побачити це на власні очі. Хвилі приносять брили льоду до берега, і чорний пляж усипаний крижинами різних розмірів.

І на завершення - маленька порада. За 2 тижні, об'їхавши всю країну, ми жодного разу не скористалися паперовими грошима. Термінали є на кожному кроці, тому сміливо беріть в подорож банківські картки”, - розповіла мандрівниця Катерина.

Нагадаємо ЖК Scandia — це скандинавське містечко сімейного типу всього в 20 хв від центру Києва (м.Бровари Київської обл) та один з найбільших житлових комплексів України з власною масштабною інфраструктурою.

“Ми поділяємо філософію жителів скандинавських країн, яка полягає в простоті, доступності, екологічності та якості. Якість життя, якість продуктів, якість освіти та безпеки ”, - відзначають в ЖК Scandia.