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Жизнь во время войны: 10 советов, как реагировать на современные вызовы

Киев • УНН

 • 1181526 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Полномасштабная война внесла коррективы в жизнь каждого украинца как на личностном уровне, так и на уровне громад. Сейчас перед многими стоит вопрос не только выживания, но и развития в военное время. Директор благотворительного фонда “МХП-Громаде” Татьяна Волочай, эксперт по развитию гражданского начинания Isar Ednannia Наталья Климова и координатор конкурса “Время действовать, Украина!” Анна Тарасевич дали 10 советов, как эффективно реагировать на современные вызовы, передает УНН.

Жизнь во время войны: 10 советов, как реагировать на современные вызовы

По словам экспертов, во-первых, следует тщательно анализировать проблему. Необходимо ответить на вопрос «кто и почему страдает?».

Чтобы сформировать лучшие идеи для решения проблем и привлечь большее количество «рук», следует привлекать жителей громады.

Если не удается придумать новые креативные идеи, эксперты советуют переосмысливать уже имеющиеся. В то же время они подчеркивают, что социальный проект должен иметь целью создание чего-то нового, изменять сознание, отношение, способ действия.

Партнеров следует искать на основе общих ценностей, отмечает Татьяна Волочай. Кроме того, важно быть активным в партнерстве.

Чтобы получить большую огласку своих идей, следует привлекать СМИ или, по крайней мере, ставить себе такую цель. Также важно освещать свою деятельность в соцсетях.

Координатор конкурса “Пора действовать, Украина!” Анна Тарасевич советует поучиться любви к проектному менеджменту. Это позволит более креативно подходить к оформлению заявок на различные конкурсы для продвижения своих идей. Кроме того, следует действовать логически: понимать причины и последствия действий.

Конкурс “Пора действовать, Украина!”

Чтобы помочь реализовать социальные проекты громад, благотворительный фонд “МХП-Громаде” объявил новый конкурс “Пора действовать, Украина!” – это гранты быстрого реагирования на вызовы войны в Украине. Главная цель конкурса – способствовать решению важных социальных проблем громад путем поддержки локальных инициатив.

Каждый победитель конкурса сможет получить грант от 50 до 100 тыс. грн на реализацию социальной инициативы. Средства могут быть направлены на закупку оборудования, материалов для поддержки социальной инициативы в интересах общества.

Участниками могут быть органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, неправительственные организации, инициативные группы из 11 областей Украины: Черкасской, Винницкой, Киевской, Львовской, Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Черниговской и Тернопольской.

Присоединиться к конкурсу "Время действовать, Украина!" можно здесь: https://timetoact.com.ua/

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