Життя під час війни: 10 порад, як реагувати на сучасні виклики

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Повномасштабна війна внесла корективи у життя кожного українця, як на особистісному рівні, так і на рівні громад. Зараз перед багатьма стоїть питання не лише виживання, а й розвитку у воєнний час. Директорка благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай, експертка з розвитку громадянського почину Isar Ednannia Наталія Климова та координаторка конкурсу “Час діяти, Україно!” Анна Тарасевич дали 10 порад, як ефективно реагувати на сучасні виклики, передає УНН.