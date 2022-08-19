Життя під час війни: 10 порад, як реагувати на сучасні виклики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Повномасштабна війна внесла корективи у життя кожного українця, як на особистісному рівні, так і на рівні громад. Зараз перед багатьма стоїть питання не лише виживання, а й розвитку у воєнний час. Директорка благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай, експертка з розвитку громадянського почину Isar Ednannia Наталія Климова та координаторка конкурсу “Час діяти, Україно!” Анна Тарасевич дали 10 порад, як ефективно реагувати на сучасні виклики, передає УНН.
За словами експертів, по-перше, слід ретельно аналізувати проблему. Необхідно дати собі відповідь на запитання «хто і чому страждає?».
Щоб сформувати кращі ідеї для вирішення проблем і залучити більшу кількість «рук», слід залучати жителів громади.
Якщо не вдається вигадати нові креативні ідеї, експерти радять переосмислювати ті, що вже були. Водночас вони наголошують, що соціальний проект повинен мати на меті створення чогось нового, змінювати свідомість, ставлення, спосіб дії.
Партнерів слід шукати на основі спільних цінностей, зазначає Тетяна Волочай. Окрім того, важливо бути активним в партнерстві.
Щоб отримати більший розголос своїх ідей, слід залучати ЗМІ або, принаймні, ставити собі це за мету. Також важливо висвітлювати свою діяльність у соцмережах.
Координаторка конкурсу “Час діяти, Україно!” Анна Тарасевич радить повчитися любові до проектного менеджменту. Це дозволить креативніше підходити до оформлення заявок на різні конкурси для просування своїх ідей. Окрім того, слід діяти логічно: розуміти причини і наслідки дій.
Конкурс “Час діяти, Україно!”
Аби допомогти реалізувати соціальні проекти громад, благодійний фонд “МХП-Громаді” оголосив новий конкурс “Час діяти, Україно!” - це гранти швидкого реагування на виклики війни в Україні. Головна мета конкурсу - сприяти вирішенню важливих соціальних проблем громад шляхом підтримки локальних ініціатив.
Кожен з переможців конкурсу зможе отримати грант від 50 до 100 тис. грн на реалізацію соціальної ініціативи. Кошти можуть бути спрямовані на закупівлю обладнання, матеріалів для підтримки соціальної ініціативи в інтересах громади.
Учасниками можуть бути органи місцевого самоврядування, комунальні установи, освітні заклади, заклади охорони здоров’я, неурядові організації, ініціативні групи з 11 областей України: Черкаської, Вінницької, Київської, Львівської, Дніпропетровської, Сумської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Чернігівської та Тернопільської.
Долучитися до конкурсу "Час діяти, Україно!" можна тут: https://timetoact.com.ua/