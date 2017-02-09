Житомирские пограничники задержали фуру с радиоактивным грузом

Вчера на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Майдан-Копищанский" во время прохождения контроля транспортным средством на него сработал комплекс автоматизированного контроля за радиоактивных веществ и ядерных материалов "TSA".

"Так, для прохождения погранично-таможенного контроля в межгосударственный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Майдан-Копищанский" на въезд в Украину прибыл автомобиль "Скания" украинской регистрации, загруженный комплектующими к доменным печам. Во время проезда активных элементов комплекса состоялось его срабатывание по гамма каналу - превышение фоновых значений в 4 раза. Сейчас по данному факту сообщено представителей Государственной фискальной службы и Государственной экологической службе. Транспортное средство не пропущено на территорию Украины", - сообщили пограничники.