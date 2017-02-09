Житомирські прикордонники затримали фуру із радіоактивним вантажем

Вчора на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску “Майдан-Копищанський” під час проходження контролю транспортним засобом на нього спрацював комплекс автоматизованого контролю за переміщення радіоактивних речовин та ядерних матеріалів “TSA”.

“Так, для проходження прикордонно—митного контролю в міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення „Майдан-Копищанський“ на в’їзд в Україну прибув автомобіль „Сканія“ української реєстрації, завантажений комплектуючими до доменних печей. Під час проїзду активних елементів комплексу відбулось його спрацювання по гамма каналу — перевищення фонових значень в 4 рази. Наразі, по даному факту повідомлено представників Державної фіскальної служби та Державну екологічну службу. Транспортний засіб не пропущено на територію України”, — повідомили прикордонники.