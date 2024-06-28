Суд наказал жителя Житомирщины за систематическое вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и постановил запретить садиться за руль более чем на 56 лет, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

29-летнего правонарушителя полицейские остановили в апреле этого года. Правоохранители обнаружили у него признаки наркотического опьянения, однако проходить осмотр он отказался. На мужчину составили административные материалы по ч. 3 ст. 130, ч. 5 ст. 126 КУоАП и направили на рассмотрение суда.

Выяснилось, что нарушитель с начала 2023 года и по сей день семь раз признавался виновным за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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На днях за совершенное правонарушение суд назначил ему 15 суток административного ареста с лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Кроме того, на основании ст. 30 КУоАП, судья к этому сроку присоединил еще и неотбытые по предыдущим судебным постановлениям сроки лишения, что в сумме составило 56 лет 6 месяцев 14 дней.

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Постановление может быть обжаловано в Ровенский апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения.