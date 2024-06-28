Жителю Житомирщини суд заборонив сідати за кермо на понад 56 років: чому
Київ • УНН
29-річному жителю Житомирської області заборонили керувати автомобілем на 56 років і 6 місяців після того, як з початку 2023 року його сім разів визнали винним у водінні в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Суд покарав жителя Житомирщини за систематичне водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння і постановив заборонити сідати за кермо на понад 56 років, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.
Деталі
29-річного правопорушника поліцейські зупинили у квітні цьогоріч. Правоохоронці виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, проте проходити огляд він відмовився. На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130, ч. 5 ст. 126 КУпАП та скерували на розгляд суду.
З’ясувалося, що порушник від початку 2023 року та донині сім разів визнавався винним за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
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Днями за вчинене правопорушення суд призначив йому 15 діб адміністративного арешту з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.
Крім того, на підставі ст. 30 КУпАП, суддя до цього терміну приєднав ще й невідбуті за попередніми судовими постановами строки позбавлення, що в сумі склало 56 років 6 місяців 14 днів.
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Постанова може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом 10 днів з дня її винесення.