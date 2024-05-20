Жителя москвы оштрафовали за "дискредитацию" армии из-за желто-синих волос

Жителя москвы оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о "дискредитации" армии из-за желто-синих волос, передает УНН со ссылкой на "Медиазону".

Стаса Нетесова еще 3 мая признали виновным в "дискредитации" российской армии. Постановление опубликовано на сайте московских судов, однако сумма штрафа не указана.

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Как рассказывал Нетесов, 28 апреля он пришел в отдел полиции Тверского района, чтобы написать заявление. За день до этого на него напали неизвестные в центре москвы - они украли у молодого человека телефон и выбили ему зуб.

Однако полицейские обратили внимание на волосы Нетесова и составили на него протокол. В нем говорилось, что Нетесов в холле отдела МВД "демонстрировал средство наглядной агитации в виде окрашенных волос цветными полосами желтого и голубого цвета, что совпадает с государственным флагом Республики Украина".

В суде, согласно постановлению, Нетесов сказал, что "в 08:00 находился в холле ОМВД, на тот момент его волосы были окрашены в светло-голубой и желтый цвета". По его словам, он не поддерживает "ни Украинский режим, ни сво зс рф", своей прической ничего не хотел выразить. Нетесов пояснил, что красит волосы в яркие цвета с 2017 года.

Судья Анна Малахова посчитала "несостоятельными" объяснения Нетесова о том, что он "осуществляет покраску волос в яркие цвета, флаг Украины не демонстрировал, вооруженные силы рф не дискредитировал". По мнению Малаховой, слова москвича "объективно ничем не подтверждены и опровергаются материалами дела, ставить под сомнение которые основания нет".