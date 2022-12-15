Жителя Читы оштрафовали за пересказ сна с Зеленским. На его мать тоже составили протоколы – за "лайки"

Детали

Суд признал Лосева виновным 8 декабря по статье о "дискредитации" армии рф. Сам читинец не смог попасть на заседание, поскольку не был вовремя уведомлен о дате и начале слушания, уточнил редакции Лосев.

"Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!", и я ему говорю: “А можно с вами селфи для инсты сделать?” Зеленский говорит: “Можно”, - говорилось в сторис, которую закинули Лосеву.

Как следует из копии материалов дела, страницу читинца в инстаграмме 23 сентября изучили сотрудники ФСБ из Забайкальска, поселка городского типа в 400 километрах от Читы. В октябре материалы перешли в краевой Центр противодействия экстремизму (Центр "Е"), а 7 декабря поступили в суд.

"По меньшей мере шесть оснований для возбуждения дела было записано. Я не представляю этого: эфесбешник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм", – прокомментировал свое дело Иван Лосев.

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Кроме того, полиция составила протоколы о "дискредитации" армии рф и оскорбление президента рф на мать Ивана - Нелли Лосеву. Ее обвинили за "лайки" к двум постам в "Одноклассниках", в которых говорится, что "Путин ***** (нехороший человек)", а Крым принадлежит Украине.

По его словам, полиция не дала Лосевой сфотографировать материалы дела, его подробности неизвестны. Сотрудники намерены повторно вызвать ее в отдел на следующей неделе.