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Жителя Чити оштрафували за переказ сну із Зеленським. На його матір теж склали протоколи - за "лайки"

Жителя Чити оштрафували за переказ сну із Зеленським. На його матір теж склали протоколи - за "лайки"

Київ • УНН

 • 920033 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Центральний районний суд Чити оштрафував на 30 тисяч рублів Івана Лосєва за критику мобілізації, а також за переказ свого сну за участю президента України Володимира Зеленського в інстаграмі. Про це пише "Сибір.Реалії" із посиланням на суд, передає УНН.

Деталі

Суд визнав Лосєва винним 8 грудня за статтею про "дискредитацію" армії рф. Сам читинець не зміг потрапити на засідання, оскільки не був вчасно повідомлений про дату та початок слухання, уточнив редакції Лосєв.

"Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в якийсь підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі з Зеленським, усіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене і каже: "О, я твої сториси в інсті бачив, Слава Україні!". Я йому відповідаю: "Героям Слава!" , і я йому кажу: “А можна з вами селфі для інсти зробити?” Зеленський каже: “Можна”, - йшлося у сторіс, яку закинули Лосєву.

Як випливає з копії матеріалів справи, сторінку читинця в інстаграмі 23 вересня вивчили співробітники ФСБ із Забайкальська, селища міського типу за 400 кілометрів від Чити. У жовтні матеріали перейшли до крайового Центру протидії екстремізму (Центр "Е"), а 7 грудня надійшли до суду.

"Щонайменше шість підстав для порушення справи було записано. Я не уявляю цього: ефесбешник років 40 із Забайкальська сидів і з серйозним обличчям передруковував мою сторис про те, як мені наснився Зеленський?! Це ідіотизм", – прокоментував свою справу Іван Лосєв.

Додамо

Крім того, поліція склала протоколи про "дискредитацію" армії рф та образу президента рф на матір Івана - Неллі Лосєву. Їй звинуватили за "лайки" до двох постів в "Однокласниках", в яких говориться, що "Путін ***** (нехороша людина)", а Крим належить Україні.

За його словами, поліція не дала Лосєвій сфотографувати матеріали справи, її подробиці невідомі. Співробітники мають намір повторно викликати її до відділу наступного тижня.

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