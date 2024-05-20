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Жителя москви оштрафували за "дискредитацію" армії через жовто-синє волосся

Жителя москви оштрафували за "дискредитацію" армії через жовто-синє волосся

Київ • УНН

 • 19177 перегляди

Жителя москви оштрафували на 50 000 рублів за "дискредитацію" російської армії через його жовто-блакитне волосся, схоже на український прапор.

Жителя москви оштрафували на 50 тисяч рублів за статтею про "дискредитацію" армії через жовто-синє волосся, передає УНН із посиланням на "Медіазону".

Стаса Нетесова ще 3 травня визнали винним у "дискредитації" російської армії. Постанова опублікована на сайті московських судів, однак сума штрафу не зазначена.

Жителя Чити оштрафували за переказ сну із Зеленським. На його матір теж склали протоколи - за "лайки"15.12.22, 14:37 • 920033 перегляди

Як розповідав Нетесов, 28 квітня він прийшов до відділу поліції Тверського району, щоб написати заяву. За день до цього на нього напали невідомі у центрі москви - вони вкрали у молодого чоловіка телефон і вибили йому зуб.

Проте поліцейські звернули увагу на волосся Нетесова та склали на нього протокол. У ньому говорилося, що Нетесов в холі відділу МВС "демонстрував засіб наочної агітації у вигляді пофарбованого волосся кольоровими смугами жовтого та блакитного кольору, що збігається з державним прапором Республіки України".

У суді, згідно з постановою, Нетесов сказав, що "о 08:00 перебував у холі ОМВС, на той момент його волосся було пофарбоване у світло-блакитний та жовтий кольори". За його словами, він не підтримує "ні Український режим, ні сво зс рф", своєю зачіскою нічого не хотів висловити. Нетесов пояснив, що фарбує волосся у яскраві кольори з 2017 року.

Cуддя Ганна Малахова вважала "неспроможними" пояснення Нетесова про те, що він "здійснює фарбування волосся у яскраві кольори, прапор України не демонстрував, збройні сили рф не дискредитував". На думку Малахової, слова москвича "об'єктивно нічим не підтверджені і спростовуються матеріалами справи, ставити під сумнів які підстави немає".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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