Жительницу Днепра осудили за нанесение ножевых ранений знакомой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Ранее судимая жительница Днепра, которая нанесла знакомой ножевое ранение, проведет 5 лет за решеткой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Установлено, что в августе 2016 года обвиняемая, ранее судимая за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, через полтора года после освобождения от наказания совершила новое преступление. Так, во время внезапно возникшей ссоры на бытовой почве с 47-летней знакомой, женщина нанесла последней ножевое ранение грудной клетки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи травма оказалась не смертельной.
Свою вину злоумышленница признала полностью.
Женщине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.