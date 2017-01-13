Жительку Дніпра засудили за нанесення ножових поранень знайомій

Встановлено, що у серпні 2016 року обвинувачена, раніше судима за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, через півтора роки після звільнення від покарання скоїла новий злочин. Так, під час раптово виниклої сварки на побутовому ґрунті з 47-річною знайомою жінка спричинила останній ножове поранення грудної клітини. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі травма виявилася не смертельною.

Свою вину зловмисниця визнала повністю.

Жінці призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.