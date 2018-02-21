Жительница Волыни пыталась нелегально вывезти из Украины крупную партию лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Волынской области в железнодорожном пункте пропуска “Заболотье” пограничники и таможенники обнаружили у гражданки Украины скрытые лекарственные средства. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
Как говорится в сообщении, лекарства были найдены во время оформления дизель-поезда “Хотислав – Ковель” по предварительно предоставленной информации оперативных сотрудников Северного регионального управления Госпогранслужбы.
“Жительница Нововолынска везла товар в чемодане. Всего у нее было найдено 172 упаковки медицинских препаратов "Мукосат-Белмед" и "Есенцикапс" на сумму более 36 тыс. грн.
На гражданку Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил, препараты белорусского производства изъяты”, – сообщили пограничники.
Напомним, российские пограничники не пустили в Крым гражданина Украины, который вез в своей машине лекарства.