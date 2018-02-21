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Жителька Волині намагалася нелегально вивезти з України велику партію ліків

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Волинській області в залізничному пункті пропуску “Заболоття” прикордонники та митниками виявили у громадянки України приховані лікарські засоби. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

Як йдеться у повідомленні, ліки були знайдені під час оформлення дизель-потяга “Хотислав – Ковель” за попередньо наданою інформацією оперативних співробітників Північного регіонального управління Держприкордонслужби.

“Жителька Нововолинська везла товар у валізі. Всього у неї було знайдено 172 упаковки медичних препаратів Мукосат-Белмед та Есенцикапс на суму понад 36 тис. грн.

На громадянку України складено протокол про порушення митних правил, препарати білоруського виробництва вилучено”, – повідомили прикордонники.

Нагадаємо, російські прикордонники не пустили в Крим громадянина України, який віз у своїй машині ліки.

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