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Жители Мелитополя беспокоятся из-за ЗАЭС: мэр говорит, кто имеет возможность - нужно уезжать из города

Киев • УНН

 • 162233 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире одного из телеканалов заявил, что жители города, имеющие возможность, должны выезжать из города, а власти в это время работают над помощью с эвакуацией, пишет УНН.

Жители Мелитополя беспокоятся из-за ЗАЭС: мэр говорит, кто имеет возможность - нужно уезжать из города

Цитата

"Мелитополь это не 50-километровая зона, а 80-километровая зона от ЗАЭС, и, конечно, жителям временно оккупированного Мелитополя не безразлична ситуация, которая сложилась на ЗАЭС, и беспокойство нарастает", - отметил мэр города.

Он заметил, что власть "четко понимает", что "единственный путь", чтобы обеспечить безопасность для жителей Мелитополя, – "это помочь им с эвакуацией". "И сегодня мы говорим о том, что имеющие возможность жители Мелитополя должны выезжать из временно оккупированного города", - сказал Федоров.

Детали

По его словам, есть два пути выезда – через Васильевку в Запорожье и через Крым. "Сегодня есть два пути для выезда - конечно, это через Васильевку, в которой есть очереди, более тысячи машин стоит, и второй путь - он был открыт до вчера - это через временно оккупированный Крым, но со вчерашнего дня полностью закрыт этот путь, и людей почти не выпускают", - указал мэр города.

"Также нами было написано обращение к международным организациям, чтобы они помогли нам с организацией и обеспечением гуманитарного коридора в Мелитополь, чтобы благодаря этому гуманитарному коридору, чтобы мы смогли доставить все необходимое - средства обеспечения безопасности во время радиации на атомной электростанции. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет четкого ответа, потому что враг - российская федерация - не согласовывает этот гуманитарный коридор", - сказал Федоров.

Дополнение

15 августа в Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

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