Жителі Мелітополя непокояться через ЗАЕС: мер каже, хто має змогу - треба виїжджати з міста

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"Мелітополь це не 50-кілометрова зона, а 80-кілометрова зона від ЗАЕС, і, звичайно, мешканцям тимчасово окупованого Мелітополя не байдужа та ситуація, яка склалася на ЗАЕС, і занепокоєння наростає", - зазначив мер міста.

Він зауважив, що влада "чітко розуміє", що "єдиний шлях", щоб забезпечити безпеку для жителів Мелітополя, - "це допомогти їм з евакуацією". "І сьогодні ми говоримо про те, що мешканці Мелітополя, які мають змогу, мають виїжджати з тимчасово окупованого міста", - сказав Федоров.

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З його слів, є два шляхи виїзду – через Василівку до Запоріжжя та через Крим. "Сьогодні є два шляхи для виїзду - звичайно, це через Василівку, у якій є черги, більше ніж тисяча машин стоїть, і другий шлях - він був відкритий до вчора - це через тимчасово окупований Крим, але з вчорашнього дня повністю закритий цей шлях, і людей майже не випускають", - вказав мер міста.

"Також нами було написано звернення до міжнародних організацій, щоб вони допомогли нам з організацією та забезпеченням гуманітарного коридору до міста Мелітополя, щоб завдяки цьому гуманітарному коридору, щоб ми змогли доставити все необхідне - засоби забезпечення безпеки під час радіації на атомній електростанції. Але, на жаль, на сьогодні ми не маємо чітку відповідь, тому що ворог - російська федерація - не погоджує цей гуманітарний коридор", - сказав Федоров.

Доповнення

15 серпня в Енергоатомі зазначили, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.