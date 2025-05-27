Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА

В Киеве во вторник, 27 мая, будут проводиться учения городских служб для обеспечения стабильного водоснабжения в случае обесточивания из-за обстрелов. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ходе учений возможно временное снижение давления в системах водоснабжения Соломенского и Голосеевского районов.

27 мая, с 10:00 до 15:00, возможно временное снижение давления в системах водоснабжения Соломенского и Голосеевского районов. Это очередные плановые учения, которые город системно проводит на объектах критической инфраструктуры в условиях военного положения - говорится в заметке.

В городской администрации также сообщили, что автоцистерны с питьевой водой расположат по адресам:

перекресток ул. Академика Стражеско и ул. Героев Севастополя;

перекресток ул. Николая Шепелева и ул. Новополевой;

ул. Семьи Идзиковских, 35;

просп. Воздушных Сил, 84;

перекресток ул. Юлии Здановской и пер. Коломыйского.

В "Киевводоканале" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые являются частью последних тренировок и подготовки городских служб.

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