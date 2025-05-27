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рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
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Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА

Киев • УНН

 • 476 просмотра

27 мая в Соломенском и Голосеевском районах Киева возможно временное снижение давления воды из-за учений городских служб. Автоцистерны с водой будут расположены по указанным адресам.

Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА

В Киеве во вторник, 27 мая, будут проводиться учения городских служб для обеспечения стабильного водоснабжения в случае обесточивания из-за обстрелов. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ходе учений возможно временное снижение давления в системах водоснабжения Соломенского и Голосеевского районов. 

27 мая, с 10:00 до 15:00, возможно временное снижение давления в системах водоснабжения Соломенского и Голосеевского районов. Это очередные плановые учения, которые город системно проводит на объектах критической инфраструктуры в условиях военного положения

- говорится в заметке.

В городской администрации также сообщили, что автоцистерны с питьевой водой расположат по адресам:

  • перекресток ул. Академика Стражеско и ул. Героев Севастополя;
    • перекресток ул. Николая Шепелева и ул. Новополевой;
      • ул. Семьи Идзиковских, 35;
        • просп. Воздушных Сил, 84;
          • перекресток ул. Юлии Здановской и пер. Коломыйского.

            В "Киевводоканале" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые являются частью последних тренировок и подготовки городских служб.

            Простоит еще 30 лет: в Киеве капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году23.05.25, 00:30 • 53806 просмотров

            Алена Уткина

            Алена Уткина

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