Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА
Киев • УНН
27 мая в Соломенском и Голосеевском районах Киева возможно временное снижение давления воды из-за учений городских служб. Автоцистерны с водой будут расположены по указанным адресам.
В Киеве во вторник, 27 мая, будут проводиться учения городских служб для обеспечения стабильного водоснабжения в случае обесточивания из-за обстрелов. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в ходе учений возможно временное снижение давления в системах водоснабжения Соломенского и Голосеевского районов.
27 мая, с 10:00 до 15:00, возможно временное снижение давления в системах водоснабжения Соломенского и Голосеевского районов. Это очередные плановые учения, которые город системно проводит на объектах критической инфраструктуры в условиях военного положения
В городской администрации также сообщили, что автоцистерны с питьевой водой расположат по адресам:
- перекресток ул. Академика Стражеско и ул. Героев Севастополя;
- перекресток ул. Николая Шепелева и ул. Новополевой;
- ул. Семьи Идзиковских, 35;
- просп. Воздушных Сил, 84;
- перекресток ул. Юлии Здановской и пер. Коломыйского.
В "Киевводоканале" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые являются частью последних тренировок и подготовки городских служб.
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