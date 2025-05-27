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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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26 травня, 14:22 • 26700 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

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Мешканці двох районів Києва у вівторок можуть залишитися без води: пояснення КМДА

Київ • УНН

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27 травня у Солом'янському та Голосіївському районах Києва можливе тимчасове зниження тиску води через навчання міських служб. Автоцистерни з водою будуть розташовані за вказаними адресами.

Мешканці двох районів Києва у вівторок можуть залишитися без води: пояснення КМДА

У Києві у вівторок, 27 травня, проводитимуться навчання міських служб для забезпечення стабільного водопостачання у разі знеструмлення через обстріли. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у ході навчань можливе тимчасове зниження тиску в системах водопостачання Солом'янського та Голосіївського районів. 

27 травня, з 10:00 до 15:00, можливе тимчасове зниження тиску в системах водопостачання Солом'янського та Голосіївського районів. Це чергові планові навчання, які місто системно проводять на об’єктах критичної інфраструктури в умовах воєнного стану

- йдеться у дописі.

У міській адміністрації також повідомили, що автоцистерни з питною водою розташують за адресами:

  • перехрестя вул. Академіка Стражеска та вул. Героїв Севастополя;
    • перехрестя вул. Миколи Шепелєва та вул. Новопольової;
      • вул. Сім'ї Ідзіковських, 35;
        • просп. Повітряних Сил, 84;
          • перехрестя вул. Юлії Здановської та пров. Коломийського.

            У "Київводоканалі" просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, що є частиною останніх тренувань і підготовки міських служб.

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            Альона Уткіна

            Альона Уткіна

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