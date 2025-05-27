Мешканці двох районів Києва у вівторок можуть залишитися без води: пояснення КМДА

У Києві у вівторок, 27 травня, проводитимуться навчання міських служб для забезпечення стабільного водопостачання у разі знеструмлення через обстріли. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.

Зазначається, що у ході навчань можливе тимчасове зниження тиску в системах водопостачання Солом'янського та Голосіївського районів.

27 травня, з 10:00 до 15:00, можливе тимчасове зниження тиску в системах водопостачання Солом'янського та Голосіївського районів. Це чергові планові навчання, які місто системно проводять на об’єктах критичної інфраструктури в умовах воєнного стану