Мешканці двох районів Києва у вівторок можуть залишитися без води: пояснення КМДА
Київ • УНН
27 травня у Солом'янському та Голосіївському районах Києва можливе тимчасове зниження тиску води через навчання міських служб. Автоцистерни з водою будуть розташовані за вказаними адресами.
У Києві у вівторок, 27 травня, проводитимуться навчання міських служб для забезпечення стабільного водопостачання у разі знеструмлення через обстріли. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.
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Зазначається, що у ході навчань можливе тимчасове зниження тиску в системах водопостачання Солом'янського та Голосіївського районів.
27 травня, з 10:00 до 15:00, можливе тимчасове зниження тиску в системах водопостачання Солом'янського та Голосіївського районів. Це чергові планові навчання, які місто системно проводять на об’єктах критичної інфраструктури в умовах воєнного стану
У міській адміністрації також повідомили, що автоцистерни з питною водою розташують за адресами:
- перехрестя вул. Академіка Стражеска та вул. Героїв Севастополя;
- перехрестя вул. Миколи Шепелєва та вул. Новопольової;
- вул. Сім'ї Ідзіковських, 35;
- просп. Повітряних Сил, 84;
- перехрестя вул. Юлії Здановської та пров. Коломийського.
У "Київводоканалі" просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, що є частиною останніх тренувань і підготовки міських служб.
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