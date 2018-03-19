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17:10 • 26074 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Житель Тернопольской области 18 лет шел к желанному выигрышу в лотерею

Житель Тернопольской области 18 лет шел к желанному выигрышу в лотерею

Киев  •  УНН

 • 42978 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В феврале этого года жизнь 59-летнего жителя Тернопольской области Григория Цапуры разделилось на "до" и "после" выигрыша 1 млн грн в государственную лотерею "Лото-Забава", передает УНН.

18 марта он приехал в студию "Лото-Забава", где рассказал, как ему удалось стать миллионером.

"В" Лото-Забаву "играю уже 18 лет, с 25 тиража. Кроме одной линии я ничего не выигрывал - до 20 грн, ну, может, 30 грн от силы. Но я всегда знал, что мое счастливое время наступит", - отметил победитель.

Очередную попытку Г.Цапуры проверить свою удачу родные восприняли скептически.

"Перед тем, как я купил выигрышный билет, моя жена сказала мне: "Ты столько лет играешь и ни разу не выиграл, зачем ты это делаешь?». Держа билет в руках, я ей ответил, что мое время еще не пришло. И кто бы мог подумать, что именно тот билет сделает меня богатым на один миллион гривен", - рассказал он.

Цапура до сих пор не верит, что он - миллионер. Но первые ощущения хорошо помнит.

"Если честно - я не хотел бы еще раз пережить те первые секунды, когда я узнал, что я - миллионер. Ибо кто имеет слабое сердце - может легко получить инфаркт, или вообще "склеить ласты", - рассказал, улыбаясь, победитель.

У Григория Цапуры еще нет конкретных планов по поводу выигранных средств.

"В первую очередь планирую помочь детям. Немножко себе оставлю, надо здоровье "подправить", - сказал он.

Новоиспеченный миллионер добавил, что не остановится на выигрыше и продолжать играть в "Лото-Забаву".

"Я советую играть только тем, кто верит в свою удачу. Если у вас нет веры - обходите лотерейные билеты стороной", - добавил он.

Добавим, что 18 марта, во время прямого эфира "Лото-Забава", в Украине родился новый, 285-й миллионер лотереи.

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