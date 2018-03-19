Житель Тернопільщини 18 років йшов до омріяного виграшу в лотерею

18 березня він приїхав до студії “Лото-Забава”, де розповів, як йому вдалося стати мільйонером.

“У „Лото-Забаву“ граю вже 18 років, з 25 тиражу. Крім однієї лінії я нічого не вигравав — максимум 20 грн, ну, можливо, 30 грн від сили. Але я завжди знав, що мій щасливий час настане”, — зазначив переможець.

Чергову спробу Г.Цапури перевірити свою вдачу рідні сприйняли скептично.

“Перед тим, як я купив виграшний білет, моя дружина сказала мені: „Ти стільки років граєш і жодного разу не виграв, навіщо ти це робиш?“. Тримаючи білет у руках, я їй відповів, що моя пора ще не прийшла. І хто б міг подумати, що саме той квиток зробить мене багатшим на один мільйон гривень”, — розповів він.

Цапура і досі не вірить, що він — мільйонер. Але перші відчуття добре пам’ятає.

“Якщо чесно — то я не хотів ще раз пережити ті перші секунди, коли я взнав, що я — мільйонер. Бо хто має слабке серце — може легко отримати інфаркт, або й взагалі “склеїти ласти”, — розповів, посміхаючись, переможець.

Григорій Цапура ще не має конкретних планів щодо виграних коштів.

“У першу чергу планую допомогти дітям. Трошки собі лишу, треба здоров’я “підрихтувати”, — сказав він.

Новоспечений мільйонер додав, що не зупиниться на виграші і продовжуватиме грати у “Лото-Забава”.

“Я раджу грати тільки тим, хто вірить у свою вдачу. Як не маєте віри — обходьте лотерейні білети стороною”, — додав він.

Додамо, що 18 березня, під час прямого ефіру “Лото-Забава”, в Україні народився новий, 285-й мільйонер лотереї.