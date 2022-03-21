Житель Одесской области пытался переправить военнообязанных украинцев в Молдову

КИЕВ. 21 марта. УНН. Житель Белгород-Днестровского района Одесской области задержан переправку военнообязанных мужчин за границу. За 1000-2000 евро он обещал перевезти украинцев в Молдову. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре, передает УНН.