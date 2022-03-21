Житель Одесской области пытался переправить военнообязанных украинцев в Молдову
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Житель Белгород-Днестровского района Одесской области задержан переправку военнообязанных мужчин за границу. За 1000-2000 евро он обещал перевезти украинцев в Молдову. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
Организатор схемы обещал решить любые возможные проблемы с пограничной службой. Предложением воспользовались шестеро мужчин. По пути в Молдову их задержали пограничники. Организатору "переправки" теперь грозит до семи лет колонии.
Пытавшиеся уйти за границу украинцы получили повестки в военкомат.