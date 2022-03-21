Житель Одеської області намагався переправити військовозобов'язаних українців до Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Мешканця Білгород-Дністровського району Одеської області затримано переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За 1000-2000 євро він обіцяв перевезти українців до Молдови. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає УНН.
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Організатор схеми обіцяв вирішити будь-які можливі проблеми з прикордонною службою. Пропозицією скористалися шестеро чоловіків. По дорозі до Молдови їх затримали прикордонники. Організатору "переправлення" тепер загрожує до семи років колонії.
Українці, які намагалися піти за кордон, отримали повістки до військкомату.