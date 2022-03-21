Житель Одеської області намагався переправити військовозобов'язаних українців до Молдови

Деталі

Організатор схеми обіцяв вирішити будь-які можливі проблеми з прикордонною службою. Пропозицією скористалися шестеро чоловіків. По дорозі до Молдови їх затримали прикордонники. Організатору "переправлення" тепер загрожує до семи років колонії.

Українці, які намагалися піти за кордон, отримали повістки до військкомату.