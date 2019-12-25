Женская сборная КНДР по футболу отказалась от отбора на ОИ-2020, из-за его проведения в Южной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Женская сборная КНДР пропустит третий отборочный раунд на Олимпийские игры 2020 года в зоне АФК (Азиатская конфедерация футбола). Об этом в среду сообщает агентство Yonhap, пишет УНН.
“КНДР не объяснила причину пропуска, — заявил источник агентства. — Южнокорейская футбольная ассоциация в скором времени сделает соответствующее заявление”.
Сборная КНДР должна была сыграть в группе А вместе с командами Южной Кореи, Вьетнама и Мьянмы. Встречи группы А пройдут с 3 по 9 февраля в южнокорейском Чеджу. После отказа от участия сборной КНДР организаторы турнира не будут искать ей замену, в группе сыграют три команды.
В группе В, матчи которой пройдут в китайском Ухане, сыграют сборные Австралии, Китая, Таиланда и Тайваня.
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Как сообщал УНН, осенью президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил разочарование в связи с отсутствием болельщиков на отборочном матче чемпионата мира 2022 года между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне.