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Жіноча збірна КНДР з футболу відмовилася від відбору на ОІ-2020, через його проведення у Південній Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Жіноча збірна КНДР пропустить третій відбірковий раунд на Олімпійські ігри 2020 року в зоні АФК (Азіатська конфедерація футболу). Про це в середу повідомляє агентство Yonhap, пише УНН.

“КНДР не пояснила причину пропуску, — заявило джерело агентства. — Південнокорейська футбольна асоціація незабаром зробить відповідну заяву”.

Збірна КНДР повинна була зіграти в групі А разом з командами Південної Кореї, В’єтнаму і М’янми. Зустрічі групи А пройдуть з 3 по 9 лютого в південнокорейському Чеджу. Після відмови від участі збірної КНДР організатори турніру не будуть шукати їй заміну, в групі зіграють три команди.

У групі В, матчі якої пройдуть в китайському місті Ухань, зіграють збірні Австралії, Китаю, Таїланду і Тайваню.

Літні Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Як повідомляв УНН, восени президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно висловив розчарування у зв’язку з відсутністю уболівальників на відбірковому матчі чемпіонату світу 2022 року між збірними КНДР і Південної Кореї у Пхеньяні.

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