Женская сборная с Пидгрушной отправилась на сбор в Финляндию

Перерыв между вторым и третьим тренировочными сборами женской команды Украины оказался коротким - менее 10 дней. Получив передышку после работы по стрельбе в Раубичах, подопечные Андрея Прокунина взяли курс на финский Вуокатти, где впервые в нынешнее межсезонье встанут на лыжи, работая в местном туннеле.

Изменений в составе команды по сравнению с тренировками в Чернигове и Раубичах не произошло: в Финляндию отправились те же спортсменки, что и работали на первых двух сборах. В том числе и капитан команды Пидгрушная, участие которой в сборе было под вопросом. Однако проблемы с плечом оказались не столь существенными, и спортсменка уже снова в строю.

Отмечено, что пауза в расписании сборов в мужской команде будет немного более длительной: закончив сбор в Раубичах неделей позже девушек, Юрай Санитра собирает ребят в Обертиллаху 24 июля.

Как сообщал УНН, сборная Украины по биатлону представила новую форму.