Женская сборная с Пидгрушной отправилась на сбор в Финляндию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная отправилась с командой на третий подготовительный сбор в рамках подготовки к новому сезону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Перерыв между вторым и третьим тренировочными сборами женской команды Украины оказался коротким - менее 10 дней. Получив передышку после работы по стрельбе в Раубичах, подопечные Андрея Прокунина взяли курс на финский Вуокатти, где впервые в нынешнее межсезонье встанут на лыжи, работая в местном туннеле.
Изменений в составе команды по сравнению с тренировками в Чернигове и Раубичах не произошло: в Финляндию отправились те же спортсменки, что и работали на первых двух сборах. В том числе и капитан команды Пидгрушная, участие которой в сборе было под вопросом. Однако проблемы с плечом оказались не столь существенными, и спортсменка уже снова в строю.
Отмечено, что пауза в расписании сборов в мужской команде будет немного более длительной: закончив сбор в Раубичах неделей позже девушек, Юрай Санитра собирает ребят в Обертиллаху 24 июля.
Как сообщал УНН, сборная Украины по биатлону представила новую форму.