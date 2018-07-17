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Жіноча збірна із Підгрушною відправилася на збір до Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна відправилася з командою на третій підготовчий збір в рамках підготовки до нового сезону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Перерва між другим і третім тренувальними зборами жіночої команди України виявилася короткою — менше 10 днів. Отримавши перепочинок після стрілецької роботи в Раубічах, підопічні Андрія Прокуніна взяли курс на фінський Вуокатті, де вперше в нинішнє міжсезоння встануть на лижі, працюючи в місцевому тунелі.

Змін у складі команди порівняно з тренуваннями в Чернігові і Раубічах не відбулося: до Фінляндії вирушили ті ж спортсменки, які працювали на перших двох зборах. Зокрема і капітан команди Підгрушна, участь якої в зборі була під питанням. Однак проблеми з плечем виявилися не настільки істотними, і спортсменка вже знову в строю.

Зазначено, що пауза в розкладі зборів у чоловічої команди буде трохи більш тривалою: закінчивши збір в Раубічах тижнем пізніше дівчат, Юрай Санітра збирає хлопців в Обертіллаху 24 липня.

Як повідомляв УНН, збірна України з біатлону презентувала нову форму.

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