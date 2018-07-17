Жіноча збірна із Підгрушною відправилася на збір до Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна відправилася з командою на третій підготовчий збір в рамках підготовки до нового сезону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Перерва між другим і третім тренувальними зборами жіночої команди України виявилася короткою — менше 10 днів. Отримавши перепочинок після стрілецької роботи в Раубічах, підопічні Андрія Прокуніна взяли курс на фінський Вуокатті, де вперше в нинішнє міжсезоння встануть на лижі, працюючи в місцевому тунелі.
Змін у складі команди порівняно з тренуваннями в Чернігові і Раубічах не відбулося: до Фінляндії вирушили ті ж спортсменки, які працювали на перших двох зборах. Зокрема і капітан команди Підгрушна, участь якої в зборі була під питанням. Однак проблеми з плечем виявилися не настільки істотними, і спортсменка вже знову в строю.
Зазначено, що пауза в розкладі зборів у чоловічої команди буде трохи більш тривалою: закінчивши збір в Раубічах тижнем пізніше дівчат, Юрай Санітра збирає хлопців в Обертіллаху 24 липня.
Як повідомляв УНН, збірна України з біатлону презентувала нову форму.