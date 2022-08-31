Женщину из-под Киева заподозрили в организации топливной "пирамиды" на миллионы

Цитата

«Во время активных боевых действий в Киевской области и сложной ситуации с топливом эта 28-летняя жительница Вышгородщины организовала мошенническую «пирамиду» реализации дизеля и бензина. Клиенты соблазнялись заниженной ценой товара, заказывали топливо тоннами, платили средства, и в конце концов оставались ни с чем, ведь злоумышленница только "кормила" обещаниями как заказчиков, так и поставщиков», - сообщил Небытов.

Детали

Небытов отметил, что выявлено 83 преступных эпизода на более 4 миллионов гривен ущерба.

По его словам, когда же обманутых покупателей и "партнеров" стало многовато, аферистка сбежала в Ровно.

«Там ее и разоблачили работники криминальной полиции Киевской области. Мошеннице уже объявили о подозрении», - отметил Небитов.

Дополнение

Госпродпотребслужба сообщила, что выявила более 500 нарушений на рынке горючего, в 75% проверок.



