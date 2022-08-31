Женщину из-под Киева заподозрили в организации топливной "пирамиды" на миллионы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. 28-летняя жительница Вышгородщины подозревается в том, что во время активных боевых действий в Киевской области и сложной ситуации с топливом организовала мошенническую «пирамиду» реализации дизеля и бензина. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает УНН.
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«Во время активных боевых действий в Киевской области и сложной ситуации с топливом эта 28-летняя жительница Вышгородщины организовала мошенническую «пирамиду» реализации дизеля и бензина. Клиенты соблазнялись заниженной ценой товара, заказывали топливо тоннами, платили средства, и в конце концов оставались ни с чем, ведь злоумышленница только "кормила" обещаниями как заказчиков, так и поставщиков», - сообщил Небытов.
Детали
Небытов отметил, что выявлено 83 преступных эпизода на более 4 миллионов гривен ущерба.
По его словам, когда же обманутых покупателей и "партнеров" стало многовато, аферистка сбежала в Ровно.
«Там ее и разоблачили работники криминальной полиции Киевской области. Мошеннице уже объявили о подозрении», - отметил Небитов.
Дополнение
Госпродпотребслужба сообщила, что выявила более 500 нарушений на рынке горючего, в 75% проверок.