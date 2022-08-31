Жінку з-під Києва запідозрили в організації паливної "піраміди" на мільйони
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. 28-річна жителька Вишгородщини підозрюється у тому, що під час активних бойових дій на Київщині та складної ситуації з паливом організувала шахрайську «піраміду» реалізації дизеля та бензину. Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, передає УНН.
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«Під час активних бойових дій на Київщині та складної ситуації з паливом ця 28-річна жителька Вишгородщини організувала шахрайську «піраміду» реалізації дизеля та бензину. Клієнти спокушалися на занижену ціну товару, замовляли пальне тоннами, платили кошти, та зрештою лишались ні з чим, адже зловмисниця тільки "годувала" обіцянками як замовників, так і постачальників», - повідомив Нєбитов.
Деталі
Нєбитов зазначив, що виявлено 83 злочинних епізоди на понад 4 мільйони гривень збитків.
За його словами, коли ж ошуканих покупців та "партнерів" стало забагато, аферистка втекла в Рівне.
«Саме там її і викрили працівники кримінальної поліції Київщини. Шахрайці вже оголосили про підозру», - зазначив Нєбитов.
Доповнення
Держпродспоживслужба повідомила, що виявила більше ніж 500 порушень на ринку пального, у 75% перевірок.