Перевірки ринку пального у 75% виявляють порушення - контролери

Цитата

"Найбільшу кількість позапланових перевірок фахівці Держпродспоживслужби здійснили у суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на ринку пального, а саме 690... Порушення встановлені у 518 випадках, що становить 75% від загальної кількості здійснених цих перевірок", - зазначили у відомстві.

Деталі

Як вказано, за результатами проведених перевірок ухвалено 430 рішень про застосування санкцій на 44,2 млн грн.

Типовими порушеннями порядку формування, встановлення та застосування цін на пальне є:



завищення граничного рівня торговельної надбавки,



невиконання вимог щодо декларування зміни роздрібних цін на пальне.



Також під час воєнного стану в Україні податківці перевіряють, чи дотримуються фіксованих, граничних цін та граничних рівнів націнки. Так, на підставі актів таких перевірок споживслужба 61 раз наклала санкції на 11,5 млн грн через порушення.

Доповнення

У майже 55% АЗС в Києві при перевірці виявляють порушення щодо ціноутворення на пальне.