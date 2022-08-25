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Перевірки ринку пального у 75% виявляють порушення - контролери

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Держпродспоживслужба повідомила, що виявила більше ніж 500 порушень на ринку пального, у 75% перевірок, пише УНН.

Перевірки ринку пального у 75% виявляють порушення - контролери

Цитата

"Найбільшу кількість позапланових перевірок фахівці Держпродспоживслужби здійснили у суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на ринку пального, а саме 690... Порушення встановлені у 518 випадках, що становить 75% від загальної кількості здійснених цих перевірок", - зазначили у відомстві.

Деталі

Як вказано, за результатами проведених перевірок ухвалено 430 рішень про застосування санкцій на 44,2 млн грн.

Типовими порушеннями порядку формування, встановлення та застосування цін на пальне є:

  • завищення граничного рівня торговельної надбавки,
  • невиконання вимог щодо декларування зміни роздрібних цін на пальне.

Також під час воєнного стану в Україні податківці перевіряють, чи дотримуються фіксованих, граничних цін та граничних рівнів націнки. Так, на підставі актів таких перевірок споживслужба 61 раз наклала санкції на 11,5 млн грн через порушення.

Доповнення

У майже 55% АЗС в Києві при перевірці виявляють порушення щодо ціноутворення на пальне.

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