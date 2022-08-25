Проверки рынка горючего в 75% выявляют нарушения - контролеры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Госпродпотребслужба сообщила, что выявила более 500 нарушений на рынке горючего, в 75% проверок, пишет УНН.
Цитата
"Наибольшее количество внеплановых проверок специалисты Госпродпотребслужбы совершили в субъектах хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю на рынке горючего, а именно 690... Нарушения установлены в 518 случаях, что составляет 75% от общего количества осуществленных этих проверок", - отметили в ведомстве.
Детали
Как указано, по результатам проведенных проверок принято 430 решений о применении санкций на 44,2 млн грн.
Типичными нарушениями порядка формирования, установления и применения цен на топливо являются:
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- завышение предельного уровня торговой надбавки,
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- невыполнение требований по декларированию изменения розничных цен на топливо.
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Также во время военного положения в Украине налоговики проверяют, придерживаются ли фиксированных, предельных цен и предельных уровней наценки. Так, на основании актов таких проверок потребслужба 61 раз наложила санкции на 11,5 млн грн из-за нарушений.
Дополнение
В почти 55% АЗС в Киеве при проверке выявляют нарушения по ценообразованию на горючее.