Женщину, которую подозревают в убийстве собственной дочери, арестовали на 60 суток

"Кировским районным судом было рассмотрено ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Добродий Елены Николаевны, которую подозревают в совершении уголовного преступления предусмотренного статьей 115 УК. К подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога", - сообщил Юрий Киселик.

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Стоит добавить, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

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Как отметили в полиции, 12 декабря во время осмотра территории одного из населенных пунктов, который находится на выезде из Кропивницкого, наряд полиции обнаружил тело пропавшего ребенка. В тот же день работники аппарата уголовного розыска области и Кропивницкого отдела полиции в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали 35-летнюю гражданку.