Жінку, яку підозрюють у вбивстві власної доньки, заарештували на 60 діб
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні у Кропивницькому Кіровський районний суд обрав запобіжний захід жінці, яку підозрюють у вбивстві неповнолітньої доньки. Про це журналістам повідомив в. о. прес-секретaря суду Юрій Кіселик, передає кореспондент УНН.
“Кіровським районним судом було розглянуто клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Добродій Олени Миколаївни, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 115 ККУ. До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави”, — повідомив Юрій Кіселик.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Матері вбитої 12-річної дівчинки у Кропивницькому повідомили про підозру
Варто додати, що засідання суду відбувалося в закритому режимі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Матір, яку підозрюють у вбивстві доньки у Кропивницькому, перебуває на обліку у психлікарні
Як зазначили у поліції, 12 грудня під час огляду території одного з населених пунктів, що знаходиться на виїзді з Кропивницького, наряд поліції виявив тіло зниклої дитини. Тієї ж доби працівники апарату карного розшуку області та Кропивницького відділу поліції в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 35-річну громадянку.