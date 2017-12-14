Жінку, яку підозрюють у вбивстві власної доньки, заарештували на 60 діб

“Кіровським районним судом було розглянуто клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Добродій Олени Миколаївни, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 115 ККУ. До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави”, — повідомив Юрій Кіселик.

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Варто додати, що засідання суду відбувалося в закритому режимі.

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Як зазначили у поліції, 12 грудня під час огляду території одного з населених пунктів, що знаходиться на виїзді з Кропивницького, наряд поліції виявив тіло зниклої дитини. Тієї ж доби працівники апарату карного розшуку області та Кропивницького відділу поліції в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 35-річну громадянку.