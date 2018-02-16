Женщина за 15 тыс. грн хотела продать в попрошайничество своего ребенка в Хмельницком
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили в Хмельницком местную жительницу, которая планировала продать своего малыша в попрошайничество. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина, которая уже лишена родительских прав в отношении двух старших детей, подыскивает "покупателя" для младшего ребенка", - говорится в сообщении.
Как отмечается, злоумышленница за 15 тыс. грн согласилась продать четырехлетнего сына для привлечения к попрошайничеству.
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Правоохранители задержали ее после передачи мальчика и получения от заказчика денег. Сейчас ребенок под наблюдением соответствующих служб проходит медицинский осмотр. Планируется, что опеку над мальчиком возьмет его родная бабушка. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.