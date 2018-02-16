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Жінка за 15 тис. грн хотіла продати у жебрацтво свою дитину на Хмельниччині

Жінка за 15 тис. грн хотіла продати у жебрацтво свою дитину на Хмельниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Співробітники СБУ спільно з поліцією викрили на Хмельниччині місцеву мешканку, яка планувала продати свого малюка у жебрацтво. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Оперативники спецслужби отримали інформацію, що жінка, яка вже позбавлена батьківських прав стосовно двох старших дітей, підшукує „покупця“ для молодшої дитини”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зловмисниця за 15 тис. грн погодилася продати чотирирічного сина для залучення до жебрацтва.

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Правоохоронці затримали її після передачі хлопчика та отримання від замовника грошей. Наразі дитина під наглядом відповідних служб проходить медичний огляд. Планується, що опіку над хлопчиком візьме його рідна бабуся. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину. Триває досудове слідство.

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