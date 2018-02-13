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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93354 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101010 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101396 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114916 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102839 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105571 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112484 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117204 просмотра

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Женщина в Ивано-Франковске едва не заморила голодом своих детей

Женщина в Ивано-Франковске едва не заморила голодом своих детей

Киев  •  УНН

 • 10002 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В полицию Ивано-Франковская поступило сообщение от жителей города о том, что в их доме находится 5-летний соседский мальчик, который не хочет возвращаться домой. Об этом информирует УПД ГУНП в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"Причина такого странного поведения ребенка работникам ювенальной превенции стала понятной, когда они прибыли по указанному адресу и попытались пообщаться с родными мальчика. Оказалось, что малолетний ребенок был голоден и нуждался в помощи медиков, а матери на это было безразлично. Кроме того, в помещение 30-летняя женщина полицейских не впустила и вообще отказалась от общения с ними. Поэтому малыша полицейские доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители выяснили, что в квартире, где проживают еще трое детей 10, 9 и 3 года, страшный беспорядок и антисанитария.

"Это показали и специалисты центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Однако женщина считает, что ее дети имеют необходимые условия для проживания и нормального развития - вчера она даже пожаловалась руководству областного управления полиции на незаконные, по ее мнению, действия полицейских, которые изъяли ее сына.

Закономерно, что правоохранители не оставили и остальных детей в невыносимых условиях, в которых им приходилось жить. Сегодня их доставили в центр социально-психологической реабилитации для детей.

Их мать за невыполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено к административной ответственности. Кстати, уже второй раз в течение года", - сообщили в полиции.

Напомним, в Краматорске мать искала пищу вместе с тремя детьми на свалках.

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