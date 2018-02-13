Женщина в Ивано-Франковске едва не заморила голодом своих детей

"Причина такого странного поведения ребенка работникам ювенальной превенции стала понятной, когда они прибыли по указанному адресу и попытались пообщаться с родными мальчика. Оказалось, что малолетний ребенок был голоден и нуждался в помощи медиков, а матери на это было безразлично. Кроме того, в помещение 30-летняя женщина полицейских не впустила и вообще отказалась от общения с ними. Поэтому малыша полицейские доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители выяснили, что в квартире, где проживают еще трое детей 10, 9 и 3 года, страшный беспорядок и антисанитария.

"Это показали и специалисты центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Однако женщина считает, что ее дети имеют необходимые условия для проживания и нормального развития - вчера она даже пожаловалась руководству областного управления полиции на незаконные, по ее мнению, действия полицейских, которые изъяли ее сына.

Закономерно, что правоохранители не оставили и остальных детей в невыносимых условиях, в которых им приходилось жить. Сегодня их доставили в центр социально-психологической реабилитации для детей.

Их мать за невыполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено к административной ответственности. Кстати, уже второй раз в течение года", - сообщили в полиции.

Напомним, в Краматорске мать искала пищу вместе с тремя детьми на свалках.