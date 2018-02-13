Жінка у Івано-Франківську морила голодом власних дітей

“Причина такої дивної поведінки дитини працівникам ювенальної превенції стала зрозумілою, коли вони прибули за вказаною адресою та спробували поспілкуватися з рідними хлопчика. Виявилося, що малолітня дитина була голодною та потребувала допомоги медиків, а матері на це було байдуже. Крім того, до помешкання 30-річна жінка поліцейських не впустила і взагалі відмовилася від спілкування з ними. Тож малюка поліцейські доставили до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Згодом правоохоронці з’ясували, що в квартирі, де проживають ще троє дітей віком 10, 9 та 3 роки, страшенний безлад та антисанітарія.

“Це засвідчили й фахівці центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді. Проте жінка вважає, що її діти мають необхідні умови для проживання та нормального розвитку — учора вона навіть поскаржилася керівництву обласного управління поліції на незаконні, на її думку, дії поліцейських, які вилучили її сина.

Закономірно, що правоохоронці не залишили й решту діток у нестерпних умовах, у яких їм доводилося жити. Сьогодні їх доправили до центру соціально-психологічної реабілітації для дітей.

Їх матір за невиконання обов’язків щодо виховання дітей притягнуто до адмінвідповідальності. До речі, вже вдруге протягом року”, — повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Краматорську мати шукала їжу разом з трьома дітьми на звалищах.