Женщина и ее сын организовали в Киеве публичный дом

КИЕВ. 11 мая. УНН. Полиция Киева разоблачила публичный дом, где женщина-организатор вместе со своим сыном благодаря деятельности проституток оказывали платные сексуальные услуги. В рамках уголовного производства следователи провели санкционированные обыски и изъяли вещественные доказательства — денежные средства, банковские карты и мобильные телефоны женщины-организатора и ее сына, который оказался сообщником. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.