Женщина и ее сын организовали в Киеве публичный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Полиция Киева разоблачила публичный дом, где женщина-организатор вместе со своим сыном благодаря деятельности проституток оказывали платные сексуальные услуги. В рамках уголовного производства следователи провели санкционированные обыски и изъяли вещественные доказательства — денежные средства, банковские карты и мобильные телефоны женщины-организатора и ее сына, который оказался сообщником. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми столичного главка полиции совместно с сотрудниками следственного отдела Оболонского управления полиции и Киевской местной прокуратуры №5 в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, прекратили действия группы лиц, члены которой организовали деятельность по оказанию платных услуг сексуального характера", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Организатором оказалась женщина, которая разместила ряд объявлений в социальной сети Интернет о предоставлении девушками-проститутками пикантных услуг. Для обеспечения благоприятных условий для занятия проституцией она вместе со своим сыном сняла несколько квартир в Киеве", - рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк.
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"После получения заявки, так называемые диспетчеры, направляли девушек к клиентам с целью предоставления услуг интимного характера за денежное вознаграждение в сумме от 800 до 1500 гривен в час. Половину денег, полученных от клиентов, проститутки отдавали сыну организатора, а остальные - оставляли себе", - сообщили правоохранители.
В рамках уголовного производства проведено четыре санкционированных обыска по адресам расположения притонов. В результате изъяты вещественные доказательства преступной деятельности - денежные средства, кредитные карточки, мобильные телефоны и т.д. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, на территории Полтавской области правоохранители задержали группу лиц, которые занимались сутенерством. Трех участников уже посадили под круглосуточный домашний арест.