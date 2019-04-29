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Двоє іноземців вербували українок у сексуальне рабство до Китаю

Двоє іноземців вербували українок у сексуальне рабство до Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Правоохоронці перекрили міжнародний канал торгівлі людьми, через який українські дівчата потрапляли у сексуальне рабство до Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

Зазначається, що злочинну діяльність двох іноземців одеські оперативники поліції разом зі слідчими та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області документували понад півроку.

"Спільно з прикордонниками одного з работорговців було затримано у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" саме під час спроби переправлення до Піднебесної п’ятьох українок. У цей же час в Одесі оперативники затримали його спільника", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, своїх майбутніх жертв 44-х та 24-річні іноземці шукали серед оголошень про пошук роботи в інтернеті. Більшість з них були молоді жительки Одеської області віком 18-20 років, які через брак коштів перебували в уразливому матеріальному стані.

"Вербувальники, оцінивши зовнішність дівчат за фотографіями, які ті на їхню вимогу відправляли на електронну адресу, пропонували роботу з надання сексуальних послуг в борделях на території КНР", - прокоментували в поліції.

Українкам пропонувалась зарплатня від 200 до 400 доларів на годину з проживанням у заздалегідь орендованій квартирі разом з іншими дівчатами, харчування також було коштом роботодавця. Витрати, пов’язані з виїздом за кордон, українки мали повернути з першої зарплатні.

Після отримання згоди та оформлення всіх необхідних документів правопорушники бронювали жінкам електронні квитки.

Наразі дівчат повернули додому.

Триває кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) КК України.

Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Луганщині засуджено жінку, яка намагалася продати дівчат в сексуальне рабство до Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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